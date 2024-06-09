Киберпсихологов начнут обучать в России

В России появится новая профессия – киберпсихолог. Как выяснили "Известия", первую в нашей стране кафедру по этому профилю открыли в Нижегородском государственном университете, ее выпускники будут сочетать навыки в области психологии, нейро-науки и информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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