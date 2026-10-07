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Татар-информ

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16-летний нижнекамец приехал в гости к дедушке и жестоко убил его

16-летний нижнекамец приехал в гости к дедушке и жестоко убил его

Подростка из Нижнекамска обвиняют в убийстве 71-летнего мужчины. Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Орджоникидзе в Ижевске.

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