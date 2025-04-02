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Царьград

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"Неуязвимая личность": СМИ сообщили о смерти исполнителя роли Бэтмена

"Неуязвимая личность": СМИ сообщили о смерти исполнителя роли Бэтмена

Актёр Вэл Килмер, прославившийся ролью Бэтмена, умер в США. "Неуязвимая личность", - пишут о нём американские СМИ, называя причину гибели.

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