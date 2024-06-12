Ушла из жизни петербургская актриса Гала Самойлова

В Петербурге умерла актриса театра и кино Гала Самойлова. Женщина скончалась в возрасте 45 лет. Петербургская актриса Гала Самойлова скончалась в возрасте 45 лет, сообщила пресс-служба Новой сцены Александринского театра.
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