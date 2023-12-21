В Steam навсегда бесплатными стали сразу 5 игр. Среди них есть постапокалиптиче...

В Steam навсегда бесплатными стали сразу 5 игр. Среди них есть постапокалиптический выживач с открытым миром и транспортомНа полностью бесплатную модель распространения в Steam перешли еще пять игр, которые раньше в сумме стоили около 1100 руб.
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