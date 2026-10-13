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ФСБ: сорвана попытка СБУ атаковать дронами аэродром Балтимор в Воронеже

ФСБ: сорвана попытка СБУ атаковать дронами аэродром Балтимор в Воронеже

ФСБ предотвратила проведение масштабной диверсионно-террористической акции СБУ, целью которой была атака по аэродрому Балтимор Минобороны России в Воронеже с использованием БПЛА ближнего радиуса действия, сообщает Центр общественных связей службы.

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