Пугливой птахою надежда едва затеплилась в душе, вот-вот, и будет все, как прежде, и мир почти на вираже… Пока все призрачно и зыбко…Несмел и робок солнца луч… Звучит тревожно соло скрипки, просвета нет средь грозных туч… Грядущий день берет аккорды, взмахнул рукою дирижер.