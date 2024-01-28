Пугливой птахою надежда едва затеплилась в душе, вот-вот, и будет все, как прежде, и мир почти на вираже… Пока все призрачно и зыбко…Несмел и робок солнца луч… Звучит тревожно соло скрипки, просвета нет средь грозных туч… Грядущий день берет аккорды, взмахнул рукою дирижер.
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