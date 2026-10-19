Политнавигатор Украине не стоит влезать в разборки между США и Великобританией. Об этом в беседе в журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эти нагло саксы помирятся найдут повод, а дуроплясы салорейха в очередной раз позабавят денди Лондона!
Бандеросрань - это трусливые побирушки. Изначально. Начиная со степашки бандеры, который украинцем никогда не был, а "прославился" лишь тем, что лизал задницу Гитлеру. О каком "союзничестве" с сша или микробританией заикаются последыши степашки? Роль бандер-овец - выполнять то, что прикажут, и лизать задницу своему Господину. А Господин за это может назначить бандер-овцу любимой женой. Ну, или дать булочку или пососать леденец.