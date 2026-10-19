Политнавигатор Украине не стоит влезать в разборки между США и Великобританией. Об этом в беседе в журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».