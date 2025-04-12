В Госдуме отвергли идею кормить россиян йогуртами из насекомых

Эксперты заявляли, что еда из белка насекомых может появиться в РФ через несколько лет Замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев заявил, что не поддерживает идею производить батончики и йогурты с использованием белка из насекомых.
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