В Госдуме отвергли идею кормить россиян йогуртами из насекомых

Эксперты заявляли, что еда из белка насекомых может появиться в РФ через несколько лет Замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев заявил, что не поддерживает идею производить батончики и йогурты с использованием белка из насекомых.