За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 75 снарядов

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о проведённых нацистскими формированиями киевского режима за суточный период артиллерийских атаках, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
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