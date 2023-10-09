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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 75 снарядов

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 75 снарядов

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о проведённых нацистскими формированиями киевского режима за суточный период артиллерийских атаках, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.

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