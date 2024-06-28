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Пятый канал

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«Заставляли давать клятву и лить воду под храмы»: как черные маги запугивают клиентов

«Заставляли давать клятву и лить воду под храмы»: как черные маги запугивают клиентов

Проклятие главной ведьмы страны — за что задержали Алену Полынь? Почему клиенты ведьмы до сих пор живут в страхе? И как уберечься от соблазна повлиять на свою судьбу с помощью магии? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

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