«Заставляли давать клятву и лить воду под храмы»: как черные маги запугивают клиентов

Проклятие главной ведьмы страны — за что задержали Алену Полынь? Почему клиенты ведьмы до сих пор живут в страхе? И как уберечься от соблазна повлиять на свою судьбу с помощью магии? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».