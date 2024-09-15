Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на летнем ЧР по биатлону

Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону. Победу одержали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили — они преодолели дистанцию 4 × 6 км за 1:15.
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