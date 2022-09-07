Daily Storm

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МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского после «поливания грязью» Никиты Михалкова

МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского после «поливания грязью» Никиты Михалкова

Манский ранее утверждал, что Михалков «ворует» не менее 85% бюджета Московского международного кинофестиваляМВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского, говорится в базе ведомства.

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