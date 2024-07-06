Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фомин вручил погоны выпускникам военного центра МГЛУ

Фомин вручил погоны выпускникам военного центра МГЛУ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин вручил погоны выпускникам военного учебного центра Института международного права и правосудия Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

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