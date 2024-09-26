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В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России четким сигналом Западу

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России четким сигналом Западу

Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов убежден, что обновление ядерной доктрины Российской Федерации служит четким сигналом для западных стран, которые продолжают попытки играть с «красными линиями».

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