Красноярцы высказались о возможном закрытии «наливаек» в городе

Красноярцы высказались насчет возможного закрытия точек продажи алкоголя в многоквартирных домах. Ранее несколько депутатов заксобрания инициировали законопроект о запрете «наливаек», работающих в многоэтажках под видом кафе в Красноярском крае.
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