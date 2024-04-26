НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Красноярцы высказались о возможном закрытии «наливаек» в городе

Красноярцы высказались о возможном закрытии «наливаек» в городе

Красноярцы высказались насчет возможного закрытия точек продажи алкоголя в многоквартирных домах. Ранее несколько депутатов заксобрания инициировали законопроект о запрете «наливаек», работающих в многоэтажках под видом кафе в Красноярском крае.

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