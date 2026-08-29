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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локомотива» Нагорных: «Я слышал, что болельщики просили усилить состав. Задача будет решена, главный тренер расставил приоритеты, менеджмент работает»

Председатель совета директоров « Локомотива » Юрий Нагорных сообщил, что новички в команде появятся. «Я слышал, что болельщики просили усилить состав , и хочу сказать, что клуб этой задачей занимается.

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