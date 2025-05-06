Ямальский парламент и служба по делам архивов объявили конкурс исследовательских работ

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа совместно со Службой по делам архивов объявило о проведении историко-исследовательского конкурса «Ямал – фронту! Вклад региона в Великую Победу!».
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