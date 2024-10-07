В Госдуме анонсировали новые программы льготной ипотеки: кому они будут доступны

Госдума в рамках осенней сессии будет обсуждать с представителями Министерства финансов и экспертами предложения по ряду новых льготных ипотечных программ, рассказал в интервью РИА «Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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