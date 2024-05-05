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Вести Севастополь

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В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начнет работу выставка «Высеченные в камне имена»

6 мая в зале временных выставок Античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» начнет работу выставка «Высеченные в камне имена», приуроченная к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

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