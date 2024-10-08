Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить

ЕСЛИ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ ГОВОРЯТ О ПРИПАДОЧНОСТИ ЗАПАДА, ТОГДА НАШИ ЛЮБИТЕЛИ ЗАПАДА, КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ?!

АндрейБорков

На лицо практически ГАНГРЕНА. То есть тут нужна не терапия, а хирургия, при чем шоковая и конкретная. Запад, как настоящую гангрену, необходимо АМПУТИРОВАТЬ, то есть устранить физически. А другого пути нет, как не крути.