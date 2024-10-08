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Свежие комментарии

Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить

Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить

Запад тяжело болен. Это давно фиксируют уже и западные СМИ. Чем дальше развивается кризис, тем чаще и громче звучат эти встревоженные голоса.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕСЛИ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ ГОВОРЯТ О ПРИПАДОЧНОСТИ ЗАПАДА, ТОГДА НАШИ ЛЮБИТЕЛИ ЗАПАДА, КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ?!
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3 н.
АндрейБорков
На лицо практически ГАНГРЕНА. То есть тут нужна не терапия, а хирургия, при чем шоковая и конкретная. Запад, как настоящую гангрену, необходимо АМПУТИРОВАТЬ, то есть устранить физически. А другого пути нет, как не крути.
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2 н.

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