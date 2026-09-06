Ульяновск өлкәсендәге Яңа Бирючевка бистәсендә «Гөлдания» мәчете ачылды

Ульяновск районы Яңа Бирючевка бистәсендә «Гөлдания» мәчетен ачу тантанасы узды. Рәфис Айнетдинов һәм аның уллары Илнар белән Илнур, шулай ук мәхәллә халкы биек манарасы ерактан ук күренеп торган Аллаһы йортын бер ел эчендә сафка бастырганнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым