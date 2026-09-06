НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ульяновск өлкәсендәге Яңа Бирючевка бистәсендә «Гөлдания» мәчете ачылды

Ульяновск өлкәсендәге Яңа Бирючевка бистәсендә «Гөлдания» мәчете ачылды

Ульяновск районы Яңа Бирючевка бистәсендә «Гөлдания» мәчетен ачу тантанасы узды. Рәфис Айнетдинов һәм аның уллары Илнар белән Илнур, шулай ук мәхәллә халкы биек манарасы ерактан ук күренеп торган Аллаһы йортын бер ел эчендә сафка бастырганнар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым