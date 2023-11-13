Renault собирается ответить Tesla на рынке электромобилей

После устранения рекордных убытков и токсичного партнерства генеральный директор Renault SA Лука де Мео готовит свою самую большую ставку на то, чтобы провести французского автопроизводителя через трансформацию электромобилей.
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