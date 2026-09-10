Кросби нацелился на 2000 очков за карьеру: «Надо поднапрячься»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос о своем шансе добраться до отметки в 2000 очков за карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым