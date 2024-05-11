НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

«Реал» провел 19 сухих матчей в Ла Лиге и повторил клубный рекорд

Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре. 10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел Андрей Лунин, 7 – Кепа Аррисабалага, 2 – Тибо Куртуа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх