НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда кайсы очракларда пенсия рәсмиләштермәскә мөмкин икәне билгеле

Татарстанда кайсы очракларда пенсия рәсмиләштермәскә мөмкин икәне билгеле

Күпләр өчен пенсия, барыннан да элек, билгеле бер яшькә җитү белән бәйле. Әмма бу шартлар гына җитми: түләүне билгеләгәндә стаж, пенсия баллары саны һәм башка хәлләр дә исәпкә алына.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым