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Происшествия

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В Красноярском крае сотрудники полиции изъяли у местного жителя незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Ирбейско-Саянский» задержали 49-летнего уроженца с. Ирбейское, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия.

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