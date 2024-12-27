Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +2°, дождь со снегом• Севастополь: +5°, пасмурно• Ялта: +7°, дождь• Алушта: +6°, дождь• Евпатория: +3°, дождь• Саки: +4°, дождь со снегом• Бахчисарай: +4°, дождь со снегом• Джанкой: +2°, дождь со снегом• Судак: +3°, дождь• Феодо.
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