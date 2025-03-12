Елена Маркосян: Как Украина может добиться мира: 20 дней на изменения

Какие изменения в конституции Украины могут привести к прекращению огня? Каков порядок принятия законов и их вступления в силу? Какие шаги должен предпринять Киев, чтобы подтвердить свои намерения установить мир? Если говорить коротко, то я убеждена, что у Москвы есть все основания не доверять Киеву.