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Вести Севастополь

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Пять человек пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма

По факту дорожно-транспортного происшествия в Крыму специалисты проводят проверку.Предварительно установлено, что вечером 27 декабря в селе Войково водитель автомобиля Нива при повороте налево столкнулся с машиной ВАЗ 2110.

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