Пять человек пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма

По факту дорожно-транспортного происшествия в Крыму специалисты проводят проверку.Предварительно установлено, что вечером 27 декабря в селе Войково водитель автомобиля Нива при повороте налево столкнулся с машиной ВАЗ 2110.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)