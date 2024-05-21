СПБ биржа обсуждает возможность выплаты дивидендов по заблокированным активам

СПБ биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат дивидендов по заблокированным активам в адрес инвесторов по указу президента N665, пишет РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.
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