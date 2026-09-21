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Газета.ру

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Политолог Блохин: новый закон позволит Трампу отменять санкции

Политолог Блохин: новый закон позволит Трампу отменять санкции

Несмотря на то, что новый закон об «адских» санкциях предусматривает обязательное введение ряда ограничений и пошлин, он одновременно дает президенту США Дональду Трампу полномочия не применять отдельные меры.

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