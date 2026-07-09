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Шубенков об иске ВФЛА в CAS: «Ход логичный. На мои планы все это уже никак не влияет – я уже всякую надежду потерял»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков  высказался об обращении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска россиян к международным турнирам.

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