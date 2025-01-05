Аль-Хилаль Омдурман – Янг Эфриканс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов Африки, 10 января 2025

В пятницу, 10 января, сыграют Аль-Хилаль Омдурман и Янг Эфриканс в рамках Лиги Чемпионов Африки. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.