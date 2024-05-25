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Спички - не игрушка

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Никабам мешает исламский радикализм

Никабам мешает исламский радикализм

Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба.

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