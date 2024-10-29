Российские банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссии или вводить новые. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на обзор судебной практики Верховного суда.
Банкам не разрешили вводить новые комиссии
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В Симферополе все почтовые отделения берут комиссионные при оплате ЖКХ. ,ОБЪЯСНЯЯ ЭТО ТЕМ,ЧТО ПОЧТЫ К БАНКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ.. Впечатление такое, что в стране каждый живёт по своим законам и приказ Президента им не указ Вероятно ПОЧТА БАНК к банкам не относится.....
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