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Банкам не разрешили вводить новые комиссии

Банкам не разрешили вводить новые комиссии

Российские банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссии или вводить новые. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на обзор судебной практики Верховного суда.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В Симферополе все почтовые отделения берут комиссионные  при оплате ЖКХ. ,ОБЪЯСНЯЯ ЭТО  ТЕМ,ЧТО ПОЧТЫ К БАНКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ.. Впечатление такое, что в стране  каждый живёт по своим законам и приказ Президента им не  указ  Вероятно  ПОЧТА БАНК  к банкам не относится.....
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13 час.

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