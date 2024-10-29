Банкам не разрешили вводить новые комиссии

ИО

Игорь Овчаренко

В Симферополе все почтовые отделения берут комиссионные при оплате ЖКХ. ,ОБЪЯСНЯЯ ЭТО ТЕМ,ЧТО ПОЧТЫ К БАНКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ.. Впечатление такое, что в стране каждый живёт по своим законам и приказ Президента им не указ Вероятно ПОЧТА БАНК к банкам не относится.....