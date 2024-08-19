Санаторий в районе Бахаревки могут передать церкви под воскресную школу

Женский монастырь готов нести расходы на содержание и восстановление имущества.Правительство Пермского края предложило исключить здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» на улице Пристанционной, в районе станции Бахаревка, и соседнее здание водокачки из прогнозного плана приватизации госимущества.
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