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Царьград

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Санаторий в районе Бахаревки могут передать церкви под воскресную школу

Санаторий в районе Бахаревки могут передать церкви под воскресную школу

Женский монастырь готов нести расходы на содержание и восстановление имущества.Правительство Пермского края предложило исключить здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» на улице Пристанционной, в районе станции Бахаревка, и соседнее здание водокачки из прогнозного плана приватизации госимущества.

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