Санаторий в районе Бахаревки могут передать церкви под воскресную школу

Женский монастырь готов нести расходы на содержание и восстановление имущества.Правительство Пермского края предложило исключить здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» на улице Пристанционной, в районе станции Бахаревка, и соседнее здание водокачки из прогнозного плана приватизации госимущества.