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Метеозависимых москвичей призвали приготовиться

Метеозависимых москвичей призвали приготовиться

На текущей недели Москву ожидает колебание атмосферного давления. Метеозависимых жителей столицы призвал подготовиться руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

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