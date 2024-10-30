Метеозависимых москвичей призвали приготовиться

На текущей недели Москву ожидает колебание атмосферного давления. Метеозависимых жителей столицы призвал подготовиться руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии