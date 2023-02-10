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Алексей Нуждов: «Мне ничего не известно о намерениях Бех вернуться в сборную Украины. Она занята восстановлением здоровья, до конца сезона выступать не будет»

Президент Федерации Московской области Алексей Нуждов заявил, что не слышал о намерениях биатлонистки Екатерины Бех вернуться в сборную Украины.

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