Fashion: Бросила Сила, завела роман с охранником, а замуж вышла за музыканта на 16 лет младше: Поиски счастья Хайди Клум

Она сумела построить карьеру, о которой мечтают миллионы. На протяжении десятилетий Хайди Клум, которой сейчас 52 года, оставалась в центре внимания — не просто как супермодель с мировым именем, но и как амбициозная, сильная и независимая женщина, добившаяся успеха в самых разных сферах.