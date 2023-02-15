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«Панатинаикос» близок к расставанию с Эндрю Эндрюсом

«Панатинаикос» близок к расторжению контракта с разыгрывающим Эндрю Эндрюсом (29 лет, 188 см). Эндрюс склоняется к тому, чтобы принять предложение «Пао», который готов выплатить игроку большую часть зарплаты по 2-летнему контракту, а затем сделать его свободным агентом.

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