Кьеза дает «Барселоне» один день. Если «блауграна» за сутки не гарантирует трансфер, вингер «Ювентуса» рассмотрит другие варианты

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Ювентуса» и его агент готовы дать «блаугране» еще один день на то, чтобы разобраться, удастся ли ей заключить сделку.
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