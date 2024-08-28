Курение во время беременности может негативно сказаться на успеваемости детей в будущем, как показало исследование

Курение вредит практически каждой части тела человека. Однако если вы курите во время беременности, токсичные вещества, содержащиеся в табаке, могут нанести вред не только вам, но и вашему будущему ребёнку.
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