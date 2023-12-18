Хуситы идут ва-банк, нефтетрейдеры обещают повысить цены, а США готовятся к антитеррористической операции

Йеменские фундаменталисты ополчились не сразу. Сначала Запад посредством неслыханного произвола расправился с оплотом исламского мира – Ираком и Ливией, затем Европа долго и цинично изгалялась над мусульманскими святынями и вот, наконец, трагедия Газы.
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