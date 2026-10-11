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Алиса, 10-летняя дочь Романа Товстика, 16 октября скажет в суде, с кем из родителей хочет жить

О скандале вокруг 10-летней Алисы, дочери бизнесмена Романа Товстика, впервые публично высказалась Полина Диброва.

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