Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая была организатором той “голой” вечеринки в клубе “Мутабор”, которая вызвала большой общественный резонанс и резкое осуждение в обществе, прокомментировала случившееся и принесла свои извинения Ивлеева в своём видеообращении заявила, что на закрытой вечеринке состоялась презентация снимков полуобнажённых женщин для не вышедшего в 2022 году журнала Playboy, главным редактором которого […] The post Ивлеева извинилась за непотребную “голую” вечеринку first appeared on Tochka Zрения.