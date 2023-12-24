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Tochka Zрения

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  • Лидия Санникова
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    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...
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Ивлеева извинилась за непотребную “голую” вечеринку

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая была организатором той “голой” вечеринки в клубе “Мутабор”, которая вызвала большой общественный резонанс и резкое осуждение в обществе, прокомментировала случившееся и принесла свои извинения Ивлеева в своём видеообращении заявила, что на закрытой вечеринке состоялась презентация снимков полуобнажённых женщин для не вышедшего в 2022 году журнала Playboy, главным редактором которого […] The post Ивлеева извинилась за непотребную “голую” вечеринку first appeared on Tochka Zрения.

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