В Тверской области дорожные полицейские провели викторину в загородном лагере

Автоинспекторы Управления МВД России по городу Твери провели викторину «Правила дорожные знаю и их соблюдаю» для ребят, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере «Ровесник» В преддверии нового учебного года дорожные полицейские напомнили ребятам правила безопасного поведения на дороге, которые юные участники движения могли подзабыть за время отдыха.