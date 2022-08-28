В Тверской области дорожные полицейские провели викторину в загородном лагере

Автоинспекторы Управления МВД России по городу Твери провели викторину «Правила дорожные знаю и их соблюдаю» для ребят, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере «Ровесник» В преддверии нового учебного года дорожные полицейские напомнили ребятам правила безопасного поведения на дороге, которые юные участники движения могли подзабыть за время отдыха.
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