Участника Telegram-канала с террористами из Crocus City Hall выслали из России

Силовики обнаружили группу в Telegram, где вербовали совершивших теракт в Crocus City Hall. Одного из ее участников суд решил выдворить из России, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
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