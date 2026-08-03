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Аргументы недели

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Власти Сеуты оборудовали временный морг из-за массовой гибели мигрантов

Власти Сеуты оборудовали временный морг из-за массовой гибели мигрантов

Ситуация в испанском анклаве Сеута на побережье Марокко вышла из-под контроля и обернулась десятками жертв.

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