Досталось за "голую" вечеринку Ивлеевой? Кудрявцевой и Гордон неожиданно показали на дверь

Кудрявцеву c Гордон убрали из эфира после того, как в похожей ситуации оказался Филипп КиркоровВ "МК" обратили внимание, что от "голой" вечеринки Ивлеевой пострадали не только её участники, но и те, кто на мероприятие даже не ходил.
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