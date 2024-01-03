Досталось за "голую" вечеринку Ивлеевой? Кудрявцевой и Гордон неожиданно показали на дверь

Кудрявцеву c Гордон убрали из эфира после того, как в похожей ситуации оказался Филипп КиркоровВ "МК" обратили внимание, что от "голой" вечеринки Ивлеевой пострадали не только её участники, но и те, кто на мероприятие даже не ходил.